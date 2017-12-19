الجيش اليمني يعثر على معمل متفجرات ويرفض الوساطة للمليشيات الانقلابية

فهمي محمد(صدى):

عثرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن الليلة الماضية على معمل لتجهيز العبوات الناسفة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة اليمنية.

وذكرت مصادر ميدانية في تصريح لموقع ” سبتمبر نت ” التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم أن مليشيا الحوثي الانقلابية كانت تقوم بتصنيع وإعداد العبوات الناسفة في المعمل .

وأفاد الموقع أن عناصر المليشيا فرت من المعمل عقب اقتحام الجيش الوطني لبيحان وتحريرها من قبضة الانقلابيين.

إلى ذلك كشف صالح لقصم الحارثي قائد مقاومة وادي بيحان عن وجود وساطة لإنسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية المحاصرة في منطقة الصفراء جنوب شرق عسيلان .

وأكد الحارثي انه لن يُسمح بخروج عناصر الميليشيا المحاصرين إلا بصفة أسرى حرب فقط بعد تسليم اسلحتهم .

وأعلن الجيش الوطني تحرير مديرية بيحان بالكامل ومديرية عسيلان والعين ، وأكد أن محافظة شبوة باتت محررة عدا بعض الجيوب الصغيرة التي يجري التعامل معها الآن ونهايتها باتت قريبة.

وأكدت المنطقة العسكرية الثالثة أن جيوب الميليشيا الصغيرة محاصرة من كل الاتجاهات ولا مجال أمامها سوى الموت أو الاستسلام