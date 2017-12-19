القبض على مواطن سرق 6 آلاف ريال من فندق في رفحاء

خالد الضبيبي(صدى):

قامت دوريات الأمن في محافظة رفحاء، الأحد الماضي، بالقبض على مواطن، سرق 6آلاف ريال من أحد فنادق المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد مهدي العنزي: إنه عند الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأحد الماضي ورد لشرطة محافظة رفحاء بلاغ من أحد الوافدين يعمل في أحد فنادق محافظة رفحاء عن تعرض مكتب الاستقبال لسرقة مبلغ 6 آلاف ريال.

وأكد العنزي، على أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد التحري وجمع المعلومات، حيث تمكّنت دوريات الأمن بالمحافظة من التعرف على المتهم.