القبض على مواطن سرق 6 آلاف ريال من فندق في رفحاء
قامت دوريات الأمن في محافظة رفحاء، الأحد الماضي، بالقبض على مواطن، سرق 6آلاف ريال من أحد فنادق المحافظة.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد مهدي العنزي: إنه عند الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأحد الماضي ورد لشرطة محافظة رفحاء بلاغ من أحد الوافدين يعمل في أحد فنادق محافظة رفحاء عن تعرض مكتب الاستقبال لسرقة مبلغ 6 آلاف ريال.
وأكد العنزي، على أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد التحري وجمع المعلومات، حيث تمكّنت دوريات الأمن بالمحافظة من التعرف على المتهم.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 6 ساعات
السرقة فعل خسيس وقاحة ودناءة نفس
هي لا تعترف بجنسية ولا دين ولا مذهب
اهلها بلا أخلاق
تميمي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 6 ساعات
كله من القيمه المضافه وقطر*_*
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 6 ساعات
عذاب الرحيل احمد الله وكثر من الحمد
ماتدري وش ضروف الادمي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 6 ساعات
فصوا يده ولا يعودها ,,
,, برضه يستأدب غيره ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله