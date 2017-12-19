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  • نشر : منذ 6 ساعات
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  • حوادث

القبض على مواطن سرق 6 آلاف ريال من فندق في رفحاء

القبض على مواطن سرق 6 آلاف ريال من فندق في رفحاء
خالد الضبيبي(صدى):

قامت دوريات الأمن في محافظة رفحاء، الأحد الماضي، بالقبض على مواطن، سرق 6آلاف ريال من أحد فنادق المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد مهدي العنزي: إنه عند الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأحد الماضي ورد لشرطة محافظة رفحاء بلاغ من أحد الوافدين يعمل في أحد فنادق محافظة رفحاء عن تعرض مكتب الاستقبال لسرقة مبلغ 6 آلاف ريال.

وأكد العنزي، على أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد التحري وجمع المعلومات، حيث تمكّنت دوريات الأمن بالمحافظة من التعرف على المتهم.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 6 ساعات

السرقة فعل خسيس وقاحة ودناءة نفس
هي لا تعترف بجنسية ولا دين ولا مذهب
اهلها بلا أخلاق

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 6 ساعات

كله من القيمه المضافه وقطر*_*

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 6 ساعات

عذاب الرحيل احمد الله وكثر من الحمد
ماتدري وش ضروف الادمي

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 6 ساعات

فصوا يده ولا يعودها ,,

,, برضه يستأدب غيره ,,

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

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