فتح معبر رفح لليوم الرابع على التوالي في الاتجاهين

القاهرة(صدى):

أكدت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، اليوم ، استمرار فتح معبر رفح البري الحدودي مع مصر جنوب قطاع غزة، في الاتجاهين أمام تنقل المسافرين وعودة المواطنين العالقين إلى القطاع.

ووفقا لمصادر في إدارة المعبر، بأن السلطات المصرية فتحت البوابة الرئيسية لمعبر رفح، لبدء مغادرة الحافلات التي تقل الطلبة، الذين يدرسون في الجامعات خارج القطاع، حيث غادر يوم أمس، المئات من المسافرين من ذوي الحالات الإنسانية الطلبة والمرضى وحملة الإقامات الأجنبية من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري، عبر حافلات أقلتهم من الصالة الفلسطينية إلى المصرية.