بالفيديو.. ” النمر ” يكشف عن مصدر تغريداته على تويتر

نايف السالم(صدى):

أجاب استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور خالد النمر في مقطع فيديو، نشره السعودي أحمد الشدي في إجابة عن سؤال كم وقت يقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي وكان رده أنه لا يقضي أكثر من ساعة في اليوم.

وأوضح ” النمر ” أن التغريدات التي ينشرها وتلقي إعجاب النشطاء ينتقيها من الإيميلات أو الرسائل التي تأتي له يوميًا أو من مرضاه، مشيرًا أنه لا يعتصر ذهنه في كتابة تغريدة إلا نادرًا وغالبا يكون في إجازته الأسبوعية.