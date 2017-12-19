بالفيديو.. ” النمر ” يكشف عن مصدر تغريداته على تويتر
أجاب استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور خالد النمر في مقطع فيديو، نشره السعودي أحمد الشدي في إجابة عن سؤال كم وقت يقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي وكان رده أنه لا يقضي أكثر من ساعة في اليوم.
وأوضح ” النمر ” أن التغريدات التي ينشرها وتلقي إعجاب النشطاء ينتقيها من الإيميلات أو الرسائل التي تأتي له يوميًا أو من مرضاه، مشيرًا أنه لا يعتصر ذهنه في كتابة تغريدة إلا نادرًا وغالبا يكون في إجازته الأسبوعية.
الاسد السماوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
ايه بس عساها تكون صحيحة وما تكون عشان الظهور الاعلامي وزيادة عدد المتابعين لان كلامه مختص بالصحة والصحة اغلى شي وكثير من الناس يطبق مايقرأ حتى لو كان بالواتس
سلطان[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 5 ساعات
الاسد السماوي
لو انت متابع الدكتور خالد حتعرف ان الرجل يكافح عشان يرد على اسئلة الناس ..
الرجال مايفتي شيء من راسه ، مايجاوب الا على الاشياء اللي تكون في مجاله فقط ويقدمها بالدلائل العلمية ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 5 ساعات
خير ان شاء الله