اليوم .. الخدمة المدنية تعلن أسماء المرشحين للوظائف الهندسية

فاطمة المالكي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف أنه سيتم الإعلان مساء اليوم، عن أسماء المرشحين من المتقدمين على الوظائف الهندسية، مع إشارة لاستكمال إجراءات الترشيح بدء من يوم الأحد.

وقال المنيف على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” سيتم بإذن الله تعالى إعلان أسماء المرشحين النهائية من المتقدمين على الوظائف الهندسية مساء اليوم، مع دعوتهم لاستكمال إجراءات ترشيحهم اعتبارا من الأحد القادم وذلك في أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد “.