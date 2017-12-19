بالصور.. ضبط مصنع للخمور بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض، وبالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، من ضبط مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بالمدينة.

ووجدت قوات الشرطة بداخل المعمل الذي يديره مجموعة من العمالة الوافدة، أدوات تصنيع الخمور، وكميات من الخمور تجاوزت ٤٠٠٠ لتر ما بين ما هو تحت التصنيع وما هو جاهز للترويج، وجرى ضبطها وإتلافها.

وأكد الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، عن وورود بلاغ لمركز الهيئة بالمدينة عن موقع المصنع داخل نطاق عمله، ومن ثم قاموا بإتخاذ الإجراءات اللازمة.