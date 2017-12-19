الجمعية الفلكية: الخميس بداية فصل الشتاء.. وسيستمر 88 يومًا

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الثلاثاء، إن الانقلاب الشتوي لعام 2017 سيحدث بعد غدٍ الخميس، الموافق 21 ديسمبر عند الساعة 7:28 مساءً بتوقيت المملكة، و 4:28 مساءً بتوقيت جرينتش.

وأكدت الجمعية أن الانقلاب الشتوي سيشمل الوطن العربي وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية، موضحة أن الخميس هو أول أيام فصل الشتاء.

وقالت أن الشتاء سيستمر مدة 88 يومًا و 23 ساعة و48 دقيقة.