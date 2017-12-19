الجمعية الفلكية: الخميس بداية فصل الشتاء.. وسيستمر 88 يومًا
أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الثلاثاء، إن الانقلاب الشتوي لعام 2017 سيحدث بعد غدٍ الخميس، الموافق 21 ديسمبر عند الساعة 7:28 مساءً بتوقيت المملكة، و 4:28 مساءً بتوقيت جرينتش.
وأكدت الجمعية أن الانقلاب الشتوي سيشمل الوطن العربي وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية، موضحة أن الخميس هو أول أيام فصل الشتاء.
وقالت أن الشتاء سيستمر مدة 88 يومًا و 23 ساعة و48 دقيقة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 6 ساعات
خير ان شاء الله ,,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههههههههههههههههههههه لكم كم اسبوع وانتم تتوقعو
وكل توقعاتكم لم تحصل يعني كله كذب
abdul[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 4 ساعات
وهو فصل الربيع بالنسبة للصائمين القائمين لقصر نهاره وطول ليله، الواحد هنا يصحي الساعة ٥:٢٠ صباحا ويتهجّد حتي الساعة ٥:٥٢ موعد دخول وقت الفجر او يتسحر في تلك الفترة ليصوم قضاء او تطوعا حتي الساعة ٤:٢٠ مساء وقت غروب الشمس