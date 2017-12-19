بلدية المسفلة بمكة تنفذ حملة تفتيشية لإزالة العشوائيات

نايف السالم(صدى):

نفّذت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة، جولة تفتيشية على المباسط المتجولة، التي تمارس فيها البيع بطرق عشوائية، وتعرض فيها المواد الغذائية الفاسدة، وشملت حي الكدوة والنكاسة.

وأوضح رئيس قسم مراقبة الأسواق التجارية ببلدية المسفلة أحمد الصاعدي، أنه تم تشكيل لجنة تضم عددًا من مندوبي البلدية ممثلة في قسم مراقبة الأسواق التجارية والإدارة العامة للنظافة، وعدد من الجهات الأمنية ممثلة في شعبة الضبط الإداري، وذلك بتوجيهات ومتابعة المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفلة، بهدف استمرار متابعة أوضاع هذه المواقع الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، وتكثر فيها المخالفات والعشوائيات للقضاء على هذه الظواهر غير الصحية.

وأسفرت الحملة عن إزالة (6) مباسط عشوائية وإزالة (6) جلسات أرضية استخدمها الباعة لجلوس زبائنهم ومصادرة (20) كيلو لحوم وكميات كبيرة من الخضار والفواكه مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف المصادرات وفق الطرق المتبعة، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة على جميع الأسواق العشوائية للقضاء على الظواهر السلبية بشكل نهائي.