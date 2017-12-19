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بالفيديو.. شاب ينتقم من عشيق زوجته بطريقته الخاصة

بالفيديو.. شاب ينتقم من عشيق زوجته بطريقته الخاصة
متابعات(صدى):

أنتقم شاب بطريقته الخاصة من آخر ، عندما أكتشف العلاقة بينه وبني زوجته من خلال محادثات فيديو من خلال أحد برامج المحادثات بينهما اكتشفها على هاتف الزوجة.

ولجأ الزوج إلى تقييد غريمه إلى أحد الأشجار بالطريق بمعاونة بعض أصدقائه حيث بدأوا في الاعتداء عليه بالضرب وجلده باستخدام خراطيم المياه.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 6 ساعات

حاط حرتك عليه
بعد ما شبع منها وبرضاها
واعطاها تمارين
اشكال وانواع خاصة
ورجع القواعد حقها سالمة
هههههههه
كان تطلقها بسكات دون فضائح وقلة حياء
نسأل الله السلامة والعافية

[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 6 ساعات

ما يلام ..

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 6 ساعات

دعواكم دحوسه في دحوسه ,,

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 5 ساعات

اضرب اللي في البيت يا دلخ

[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 5 ساعات

ليه الضرب والفضائح
خذها وسلمها لأمها حتى ابوها لايدري -ويادار مادخلك شر-

[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 5 ساعات

هذا كلووو كويسبس بعد كل اللي سويته * والمداس أييييه عملت معاهااا ؟! ****

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