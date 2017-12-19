بالفيديو.. شاب ينتقم من عشيق زوجته بطريقته الخاصة

متابعات(صدى):

أنتقم شاب بطريقته الخاصة من آخر ، عندما أكتشف العلاقة بينه وبني زوجته من خلال محادثات فيديو من خلال أحد برامج المحادثات بينهما اكتشفها على هاتف الزوجة.

ولجأ الزوج إلى تقييد غريمه إلى أحد الأشجار بالطريق بمعاونة بعض أصدقائه حيث بدأوا في الاعتداء عليه بالضرب وجلده باستخدام خراطيم المياه.

