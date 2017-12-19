” الشؤون الإسلامية ” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة

نايف السالم(صدى):

نوّه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، بالدور البارز الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في موسمي العمرة والزيارة، لافتاً الانتباه إلى أن الدولة تستقبل ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة البالغ عددهم 220 شخصية إسلامية من 7 دول عربية من أساتذة ومديري الجامعات، والمفتين، وغيرهم من ذوي الأثر والوجود الفاعل في مجتمعاتهم، وتعمل بجد على توفير كل سبل الراحة لهم .

وأشاد العبدلي بالجهود المباركة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة من عناية بالمواقيت ورعاية لتوفير الخدمات في المساجد القريبة من المسجد الحرام وما يبذله أصحاب الفضيلة دعاة الفرع من توعية للمعتمرين وإجابة عن أسئلتهم عبر المشاركة مع الأمانة العامة للحج والعمرة والزيارة بدعم من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومساندة من نائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، في رعاية ضيوف الرحمن للحج والعمرة والزيارة على مدار العام.

وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خير الجزاء، وأن يجعل ما يبذله في سبيل الأمة الإسلامية في موازين حسناته، أنه سميع مجيب.