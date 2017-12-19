أمير عسير يتسلّم التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

أبها(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين ، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري، الذي قَدِمَ للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لفرع الهيئة بالمنطقة .

وفي بداية اللقاء اطلع سمو أمير منطقة عسير، على أعمال ومناشط ومنجزات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خلال العام الهجري الماضي، وتأتي في مقدمتها افتتاح مركزين إسعافيين بمركز بحر أبو سكينة ، ومركز خيبر الجنوب ، بالإضافة إلى تنفيذ (١٣) فرضية إسعافية ، تنوعت ما بين إخلاء وإيواء واحتجاز رهائن ، وكارثة سيول ، وحرائق ، وحوادث متعددة الإصابة .

وكشف التقرير أن عدد الحالات الإسعافية التي باشرها الفرع خلال العام ١٤٣٨هـ، بلغت (٣١٩٠٨) حالات إسعافية منها، (٧٠٥) حالات وفاة ، و (١٨٥٥٠) حالة منقولة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها ونقلت للمستشفيات ، و١٢٦٥٣ حالة غير منقولة قدمت لها الخدمات الإسعافية في مواقعها، وشارك في تقديمها (٣١٨) مسعفاً، و (٨٤) موظفاً وأربعة أطباء و (٢٦) سائقاً، مدعومين بـ (٨٩) سيارة إسعاف ، و (٢٩) سيارة خدمة .

كما استعرض التقرير مناقشة الخطط المستقبلية لافتتاح مراكز إسعافية أخرى بالمنطقة ، وإعادة تأهيل البنى التحتية الحالية ، ومناقشة المشاريع المستقبلية حسب الخطط الاستراتيجية لهيئة الهلال الأحمر السعودي .

وقدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير ، شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد ، نظير دعمه المتواصل لأنشطة وبرامج فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة .