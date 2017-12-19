” إمبراطور الإعلام المصري ” ينسحب من السوق ويبيع حصته

القاهرة(صدى):

أعلن أحمد أبو هشيمة الملقب بـ ” إمبراطور الإعلام ” ، في مصر، انسحابه من سوق الإعلام، بعدما كان يستحوذ على مساحة كبيرة من السوق.

وأقدم أبو هشيمة على بيع قنوات أون تي في، وحصته من شركة إعلام المصريين لشركة ايجل كابيتال، وتولي المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق رئاسة الشركة من بعده.

واستحوذت شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية على حصة أبو هشيمة في شركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية المالكة لشبكة قنوات أون تي في وصحف اليوم السابع وصوت الأمة وغيرها من الشركات والمؤسسات الإعلامية، العاملة بمجالات الإعلام بمصر.