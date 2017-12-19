غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن يوم غدٍ الأربعاء 20 ديسمبر 2017 هو الموعد النهائي للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إلى ضرورة المسارعة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني هنا .

وقدمت الهيئة شكرها وتقديرها إلى المنشآت التي سجلت في الضريبة، مؤكدةً أنه ابتداءً من 21 ديسمبر 2017 ستتعرض المنشآت التي تخلفت عن التسجيل إلى العقوبات التي نص عليها النظام، والتي تشمل غرامة مالية مقدارها 10,000 ريال وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية، فضلاً عن عقوبات أخرى تتعلق بعدم الإلتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.

وبيّنت الهيئة أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه. أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فهي لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة. وسيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام في 1 يناير 2018، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية ابتداءً من 1 يناير 2017.

ويذكر أنه تم منح المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375,000 و 1,000,000 ريال سعودي مهلة إلى 20 ديسمبر 2018 للتسجيل في الضريبة. أما المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187,500 و375,000 ريال سعودي فتسجيلها اختياري، بينما تم إعفاء المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500ريال سعودي عن التسجيل.

وقالت الهيئة : إن معظم المنشآت أصبحت جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، وذلك من حيث تدريب الموظفين والامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، بالإضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.

وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، دعت الهيئة المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني هنا، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد (19993)، للإجابة على مجمل الاستفسارات حول الضريبة، ومتابعة حساب ضريبة القيمة المضافة على مواقع التواصل الاجتماعي.