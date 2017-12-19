” أنفلونزا الخنازير ” تتفشى في تونس.. وتقتل 5 أشخاص في أسبوع

تونس(صدى):

كشفت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس، عن وفاة 5 أشخاص إثر إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير ” اتش1ان1 ” ، وإصابة 20 آخرين منذ بداية الشهر الجاري، بسبب تفشي المرض نتيجة موجة البرد القارصة في البلاد.

وقال وزير الصحة عماد حماد في مؤتمر صحفي: ” في الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر الجاري تم تسجيل 5 وفيات بسبب فيروس” اتش1 ان 1 ” ، من بينهم إمرأتان حاملان وأخرى مصابة بالسكري ورضيع يبلغ من العمر حوالي 3 أشهر، إلى جانب 20 حالة إصابة أخرى ” .

ووصف الوزير الوضع الصحي الحالي بالجدي والخطير، مؤكدًا أن ” النسبة الحالية للوضع الوبائي تقدر بـ6.5%، وهو ما يستوجب مزيد من اليقظة والمتابعة، حتى لا تصل الحالة إلى 10%، مع استمرار انخفاض درجة الحرارة هناك إمكانية في زيادة تسجيل حالات الإصابة ” .