تنفيذ حكم القصاص بأحد الجناة بأبها

أبها(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية، وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ).

أقدم / خالد بن عبدالله بن حمود العمراني – يمني الجنسية – على قتل / جابر بن بحش بن رافع القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل استيفاء القصاص لحين بلوغ القصار من الورثة وأُيد الحكم مرجعه, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصار من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور, وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / خالد بن عبدالله بن حمود العمراني – يمني الجنسية – اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 1439هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.