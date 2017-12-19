السجن 30 يوما لمحاسب لبناني وتغريمه 100 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قرار مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين.

وأوضحت الوزارة أن المخالف لبناني الجنسية، وسجل عليه مخالفة الفقرة الرابعة من البند ثالثًا من المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاسبين القانونين والفقرة ب من المادة السادسة والثلاثون من النظام.

وأضافت أن المحكمة الإدارية الدائرة التأديبية بالرياض، قررت معاقبته بالسجن 30 يومًا، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال.