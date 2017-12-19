مقتل 65 صحافيا في العالم خلال 2017

باريس(صدى):

أعلنت منظمة ” مراسلون بلا حدود ” ، اليوم الثلاثاء، في تقريرها السنوي، عن مقتل 65 صحافيًا في العالم، حيث أن عام 2017 الأقل دموية منذ 14 سنة.

وذكرت المنظمة، في التقرير، أن هناك 50 محترفًا و7مدونين و8 متعاونين مع وسائل الإعلام، ضمن الصحافين الذين قتلوا في 2017.

وقالت المنظمة :ومن أصل حصيلة الصحافين الـ65 الذين قتلوا من محترفين وغير محترفين، تم اغتيال 39 منهم أو استهدافهم بشكل متعمد، فيما قضى 26 أثناء ممارسة مهامهم.

وأضافت: تبقى سوريا الدولة الأكثر خطورة في العالم على الصحافين مع مقتل 12 منهم فيها، متقدمة على المكسيك 11 وأفغانستان9 والعراق 8 والفيليبين4.

وأرجعت المنظمة تراجع عدد القتلى من الصحافين بنسبة 18% عن حصيلة العام الماضي، لإدراك الدول لضرورة حماية الصحافين بصورة أفضل وتزايد الحملات التي قامت بها المنظمات الدولية ووسائل الإعلام نفسها بهذا الهدف.

وذكرت المنظمة أن المكسيك هي الأخطر على الصحافين بين دول العالم التي لا تشهد نزاعات.