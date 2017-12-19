اعتداء 3 أشقاء على معلم بإحدى مدارس جازان

تركي السالم(صدى):

اعتدى 3 أشقاء لأحد الطلاب في مدرسة بجازان، على معلم بضربه وسحبه من الفناء إلى باب المدخل، وأسفر ذلك عن إصابته بكدمات.

ونُقل محمد خواجي، معلم بالمرحلة المتوسطة والثانوية من مدرسة الفطيحة، إلى المستشفى، وتُجرى له الأشعات والفحوصات اللازمة، في انتظار مباشرة الأجهزة الأمنية الحادث.