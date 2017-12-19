اعتداء 3 أشقاء على معلم بإحدى مدارس جازان
اعتدى 3 أشقاء لأحد الطلاب في مدرسة بجازان، على معلم بضربه وسحبه من الفناء إلى باب المدخل، وأسفر ذلك عن إصابته بكدمات.
ونُقل محمد خواجي، معلم بالمرحلة المتوسطة والثانوية من مدرسة الفطيحة، إلى المستشفى، وتُجرى له الأشعات والفحوصات اللازمة، في انتظار مباشرة الأجهزة الأمنية الحادث.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 6 ساعات
مسوين رجال 3 على شخص واحد
بنشوف مرجلتكم بعد القبض عليكم يا امعات المجتمع
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم اصلح
حال امة محمد يارب العالمين