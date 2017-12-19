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بالفيديو .. مواطنون يتغلبون على موجة البرد بالغناء

بالفيديو .. مواطنون يتغلبون على موجة البرد بالغناء
علي القحطاني(صدى):

شهدت المملكة موجة برد شديدة خلال الفترة الأخيرة، وتعرض المواطنون للبرد القارص، إلا أنهم تمكنوا من موجة البرودة بالغناء والنيران والشواء.

ومن المتوقع أن تخف موجة البرد خلال الأيام القادمة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 4 : 6 درجات مئوية.

وتشهد فترة النهار اعتدال في الأجواء خارج المدن، بالإضافة إلى رياح مثيرة للأتربة، وتميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر داخل المدن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 6 ساعات

هههههههههههههههههههههههههههه اقول البرد لا يلفحكم

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 6 ساعات

اذكروا الله وتهنوا اتركوا عنكم الغنا والغواني ,,

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