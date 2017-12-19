بالفيديو .. مواطنون يتغلبون على موجة البرد بالغناء
شهدت المملكة موجة برد شديدة خلال الفترة الأخيرة، وتعرض المواطنون للبرد القارص، إلا أنهم تمكنوا من موجة البرودة بالغناء والنيران والشواء.
ومن المتوقع أن تخف موجة البرد خلال الأيام القادمة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 4 : 6 درجات مئوية.
وتشهد فترة النهار اعتدال في الأجواء خارج المدن، بالإضافة إلى رياح مثيرة للأتربة، وتميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر داخل المدن.
الحمد لله
١-متوقع ان تخف موجة البرد التي نعيشها _ ان شاء الله_ بحيث ترتفع الحرارة من"٤ الى"٦"درجات مئوية عما هي عليه حالياً بحيث تكون الأجواء معتدلة نهاراً خارج المدن وتميل للأعتدال داخل المدن و باردة ليلاً والصباح الباكر ونشاط في الرياح مثيرة للأتربة خارج المدن@A_alhussaini pic.twitter.com/iePHyLf3Oi
— عبدالعزيز الحصيني (@A_alhussaini) 19 December 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههه اقول البرد لا يلفحكم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 6 ساعات
اذكروا الله وتهنوا اتركوا عنكم الغنا والغواني ,,