طقوس طبيعية لإعادة نضارة بشرتك
قال نادال نيكولاس، خبير التجميل الإسباني، إنه يمكن التغلب على مشكلة تجاعيد الوجه وذبول البشرة، بطرق منزلية تعتمد على علاجات بعناصر غذائية طبيعية كالتالي:
– التدليك بزيت الزيتون الغني بفيتامين A و E ومضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة الضارة كما يعمل على ترطيب وإصلاح خلايا الجلد وشده.
– وضع عجينة الحلبة على التجاعيد، كونها تعمل على علاج الخطوط الدقيقة بفضل الفيتامينات والمعادن التي يتم امتصاصها بسرعة من قبل الجلد، مع تدليك الوجه بحركات دائرية وبرفق لمدة عشر دقائق.
– وضع مزيج من مسحوق الزنجبيل ومسحوق اللوز وعصير الليمون تحت العين، كونه يعمل على مقاومة انهيار الإيلاستين الذي يعد السبب الرئيس لتكون التجاعيد، فهذا المسحوق يتضمن المعادن وحمضي الفوليك والأوليك، ما يؤخر علامات الشيخوخة، وعصير الليمون يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة والخطوط الرقيقة والتجاعيد بفضل احتوائه على حمض الستريك، ويترك المزيج لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء الدافئ.
– تمرير قطعة أناناس تحت العين يخفف من التجاعيد، ويمنح الجلد المرونة بفضل الأنزيمات التي يحتوي عليها ومضادات الأكسدة والألياف التي تعزز صحة الجلد وتعمل على شد ترهله.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب ياقلبي …..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 5 ساعات
ذكرونا لاوصلنا لهاالتجاعيد😁😊الزنجبيل حارما اعتقد يصلح للبشره فكيف بتحت العين😁
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 4 ساعات
واااووو والله ماشاءالله تبارك الله شكلن جميلات وحلوات يبنات فوق وااوو .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههه☺ترى مامدحنا وقلنا جميلات قلت بعدنا ماوصلنا للتجاعيد لانها مع تقدم العمر خيو☺ وخل التمسخر😁😈😊مامعك غيرنا😁😂😊
abu ammar[ عدد التعليقات: 14788 ] نشر منذ 4 ساعات
بالعكس الا جميلات و ملكات جمال ولا عليكن من الصور اللي تنشر ولا عليكم من اللي يمدح الاجنبيات
جمال المرأة السعوديه من جميع المناطق لا يعلا عليه وهذا كلام جد مو مجامله ومن خبره طويله في السياحه والنظر للاجنبيات اصلا جمالهن ماصخ ولا فيه ملح ولا طعم
واللي ما يعرف السعوديه ولا يقدر جمالها ما عنده سالفه وشكله مصاب بعمى الالوان وعمش في عيونه
الله يحفظ السعوديات ويحميهن من كل حاسد ومقهور
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ 3 ساعات
طـــــــــــــيــــــــــب **
بنت النور[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 3 ساعات
☺️☺️