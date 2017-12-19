طقوس طبيعية لإعادة نضارة بشرتك

متابعات(صدى):

قال نادال نيكولاس، خبير التجميل الإسباني، إنه يمكن التغلب على مشكلة تجاعيد الوجه وذبول البشرة، بطرق منزلية تعتمد على علاجات بعناصر غذائية طبيعية كالتالي:

– التدليك بزيت الزيتون الغني بفيتامين A و E ومضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة الضارة كما يعمل على ترطيب وإصلاح خلايا الجلد وشده.

– وضع عجينة الحلبة على التجاعيد، كونها تعمل على علاج الخطوط الدقيقة بفضل الفيتامينات والمعادن التي يتم امتصاصها بسرعة من قبل الجلد، مع تدليك الوجه بحركات دائرية وبرفق لمدة عشر دقائق.

– وضع مزيج من مسحوق الزنجبيل ومسحوق اللوز وعصير الليمون تحت العين، كونه يعمل على مقاومة انهيار الإيلاستين الذي يعد السبب الرئيس لتكون التجاعيد، فهذا المسحوق يتضمن المعادن وحمضي الفوليك والأوليك، ما يؤخر علامات الشيخوخة، وعصير الليمون يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة والخطوط الرقيقة والتجاعيد بفضل احتوائه على حمض الستريك، ويترك المزيج لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء الدافئ.

– تمرير قطعة أناناس تحت العين يخفف من التجاعيد، ويمنح الجلد المرونة بفضل الأنزيمات التي يحتوي عليها ومضادات الأكسدة والألياف التي تعزز صحة الجلد وتعمل على شد ترهله.