بالفيديو.. رئيس الوزراء الجزائري يحذر من غدر قطر

طلال الضوي(صدى):

تستمر أصبع الاتهامات موجهة من جميع العرب صوب قطر بدعم الإرهاب ونشر الخراب والدماء، على الرغم من تعاون دول الخليج وفي مقدمتها السعودية مع قطر في مواقف عدة وتقديمها يد العون لها، ومحاولات لثنيها عن دعم الإرهاب، إلا أنها مازالت تنفذ العمليات التخريبية.

وحذر رئيس الوزراء ” الوزير الأول ” ، أحمد أويحيي من قطر قائلًا: ” دمروا ليبيا واستهدفونا بأزمة ” الزيت والسكر ” .. إنهم قادة قطر فاحذروهم “.

وأضاف: ” ” حتى تعرفوا قيمة الهناء.. انظروا إلى ليبيا التي هي أغنى من الجزائر، ولكنها تدمرت، بفعل الدور القطري السلبي فيها”.

وقال ” أويحيى ” أثناء حملة انتخابية في الـ 18 من نوفمبر الماضي، إن الجزائر لم تأمن من مخططات بعض المسؤولين في الدول العربية الذين أرادوا استهداف بعض الدول تحت مسمّى ” الربيع العربي ” ، مشيراً إلى أن ما عُرف في الجزائر بأزمة الزيت والسكر سنة 2011م كان مخططاً لاستهداف أمن الجزائر؛ إذ نُفذت خلالها أعمال عنف كبيرة في غالبية المدن الجزائرية.