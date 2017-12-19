استقرار الدولار بدعم مشروع قانون الإصلاح الضريبي

واشنطن(صدى):

استقر مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال التعاملات، عند 93.62،صباح اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تطورات الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة.

وصعد اليورو 0.14% إلى 1.1798 مقابل الدولار، بينما استقرت العملة الأمريكية عند 112.55 مقابل نظيرتها اليابانية، كما ارتفع الإسترليني بنسبة طيفيفة إلى 1.3390 أمام الدولار.

وتلقى الدولار بعض الدعم بسبب قرب انتهاء الجمهوريين من مشروع قانون إصلاح ضريبي شامل، مع الثقة في تمرير الكونجرس لمشروع القانون هذا الأسبوع.