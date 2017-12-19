قبل إعلان ميزانية 2018..مواطنون: ” سنجني اليوم أولى ثمار رؤية الوطن “

نايف السالم(صدى):

يترقب المواطنون الإعلان عن ميزانية العام جديد، المُقرر الكشف عنها اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء الإسبوعية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وامتلأت منصة ” تويتر ” بالرسائل؛ التي غلب عليها التفاؤل بالعام الجديد وميزانيته، مشيدين بجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متوقعين أن يشهد العام الجديد تطورًا في اقتصاد المملكة.

ودشن نشطاء هاشتاج ” ميزانيه السعوديه_201 ” ، الذي تصدر ” تويتر ” ، قبل انعقاد جلسة الوزراء بساعات قليلة؛ والذي شهد العديد من التوقعات، والأمنيات بالرخاء خلال العام المقبل.

تمنى منصور الحرثي أن تحمل ميزانية العام الجديد الأمن والرخاء للمملكة قائلاً: ” الله يجعلها ميزانية خير وبركة … ويعم بنفعها على المشاريع العامة والشعب ويجعلها ميزانية امن ورخاء …اللهم امين “.

وأشاد فهد المسعودي برؤية الوطن مغرداً: ” سنجني اليوم أولى ثمار رؤية الوطن وذلك بإنتعاش الإقتصاد وميزانية نستبشر بها خيراً “.

وغرد كريستيانو”: ” الميزانية السنّه هذي كلها خير وبركه إن شاء الله انتهاء زمن الفساد لأن وراهم ، ولي العهد أطال الله في عمره “.

واقترح عبد الإله الشهراني، أن تتوقف المملكة عن دعم الدول التي لاتستحق، قائلًا: ” ودي توقف السعودية عن النفقة على دول ظنيناها صديقة ، و استلطفتنا بالجيره واستعطفتنا بالدم العربي ، وبان في الشدايد أنها أوّل من يتمنى سقوط السعودية و أقوى الأعداء حنا الأولى بخيرات بلدنا ولا أحد بـ يحب السعودية ويدافع عنها أكثر من شعبها وعياله “.

يُذكر أن إعلان ميزانية العام الجديد، اليوم، تأتي في ظل تراجع حجم العجز المحقق خلال العام الحالي 2017، مقارنة بما كانت عليه مستويات العجز خلال العامين الماضيين، وفقًا لمؤشرات اقتصادية.