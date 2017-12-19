قبل إعلان ميزانية 2018..مواطنون: ” سنجني اليوم أولى ثمار رؤية الوطن “
يترقب المواطنون الإعلان عن ميزانية العام جديد، المُقرر الكشف عنها اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء الإسبوعية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وامتلأت منصة ” تويتر ” بالرسائل؛ التي غلب عليها التفاؤل بالعام الجديد وميزانيته، مشيدين بجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متوقعين أن يشهد العام الجديد تطورًا في اقتصاد المملكة.
ودشن نشطاء هاشتاج ” ميزانيه السعوديه_201 ” ، الذي تصدر ” تويتر ” ، قبل انعقاد جلسة الوزراء بساعات قليلة؛ والذي شهد العديد من التوقعات، والأمنيات بالرخاء خلال العام المقبل.
تمنى منصور الحرثي أن تحمل ميزانية العام الجديد الأمن والرخاء للمملكة قائلاً: ” الله يجعلها ميزانية خير وبركة … ويعم بنفعها على المشاريع العامة والشعب ويجعلها ميزانية امن ورخاء …اللهم امين “.
وأشاد فهد المسعودي برؤية الوطن مغرداً: ” سنجني اليوم أولى ثمار رؤية الوطن وذلك بإنتعاش الإقتصاد وميزانية نستبشر بها خيراً “.
وغرد كريستيانو”: ” الميزانية السنّه هذي كلها خير وبركه إن شاء الله انتهاء زمن الفساد لأن وراهم ، ولي العهد أطال الله في عمره “.
واقترح عبد الإله الشهراني، أن تتوقف المملكة عن دعم الدول التي لاتستحق، قائلًا: ” ودي توقف السعودية عن النفقة على دول ظنيناها صديقة ، و استلطفتنا بالجيره واستعطفتنا بالدم العربي ، وبان في الشدايد أنها أوّل من يتمنى سقوط السعودية و أقوى الأعداء حنا الأولى بخيرات بلدنا ولا أحد بـ يحب السعودية ويدافع عنها أكثر من شعبها وعياله “.
يُذكر أن إعلان ميزانية العام الجديد، اليوم، تأتي في ظل تراجع حجم العجز المحقق خلال العام الحالي 2017، مقارنة بما كانت عليه مستويات العجز خلال العامين الماضيين، وفقًا لمؤشرات اقتصادية.
Mo7ammed[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يجيب الخير ويطرح البركة ويرزقنا العلاوة حتى تكتمل ثمارنا ياحي ياقيوم
ابو محمد القرني[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يعز ال سعود وينصرهم على اعدائهم نحمد الله على نعمة الاسلام وعلى نعمة الامن وهذا بفضل الله ثم بفضل ولاة الامر حفظهم الله من كل مكروه وادام عزهم …….
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ 7 ساعات
واقترح عبد الإله الشهراني، أن تتوقف المملكة عن دعم الدول التي لاتستحق، قائلًا: ” ودي توقف السعودية عن النفقة على دول ظنيناها صديقة ، و استلطفتنا بالجيره واستعطفتنا بالدم العربي ، وبان في الشدايد أنها أوّل من يتمنى سقوط السعودية و أقوى الأعداء حنا الأولى بخيرات بلدنا ولا أحد بـ يحب السعودية ويدافع عنها أكثر من شعبها وعياله “.
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هذا الكلام الصحيح ياعبد الإله ، وأضف الى ذالك مخصصات الأمراء والوزراء والشرهات والنثريات ، وأمثالها من الحيالات والإحتيالات للهف الميزانيه .. ثلاثة ارباع الدخل للدوه ، يروح في مثل هاالقنوات الكاذبه ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 7 ساعات
حفظ الله دولتنا الرشيدة
دولة آل سعود الكرام
وفق الله مولاي وسيدي صاحب الجلالة والعظمة
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المعظم
وولي العهد سيدي المعظم محمد بن سلمان آل سعود المعظم
امير الرؤية والحضارة والتقدم
الحمد لله ع نعمة الأمن والأمان
محمد بن صالح[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يكون بالعون لكن لنا سنتين ماشفنا الزياده ورواتبنا ضعيفه جدا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يجعلها خير
مواطن[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 6 ساعات
نجني ثمرات الضرايب ورفع اسعار الطاقه
قواطي تلعبون علينا