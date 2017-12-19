نصائح الخبراء عند شراء ” تليفزيون ” جديد

برلين(صدى):

يعد شراء تليفزيون مناسب أمر ليس بالسهل فهناك العديد من الاعتبارات الواجب إتباعها ومراعاتها أثناء شراءه، فقام الخبراء بألمانيا بتقديم عدة نصائح للمواطن تساعده في اختيار جهاز مناسب.

وقال الخبراء أن الحجم المثالي للشاشة يكون نصف حجم مسافة البعد عن الجهاز حتى لا يجهد عين المشاهد ويضعف بصره، ويجب مراعاة درجة السطوع ودرجة التباين، وينبغي خفض درجة سطوع الشاشة عندما تكون مظلمة.

وأشار المكتب الألماني لحماية البيئة بضرورة اختيار حجم تليفزيون مناسب وفقا لحجم الغرفة.

وتعتبر خاصية البدء السريع من الخصائص المستهلكة في جهاز التليفزيون، ولكنه يمكن إغلاق وظيفة شبكة WLAN اللاسلكية ووظائف الشبكة في حالة عدم استخدامها.

وينصح الخبراء عند شراء الجهاز باختيار الأجهزة المدمجة التي تقوم بتسجيل البرامج وهو يؤثر على استهلاك الطاقة.