” إثريوم ” تطيح بـ ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم

حمود العنزي(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الثاني لبدء تداول عقودها الآجلة في بورصة ” سي إم أي ” ، اليوم الثلاثاء.

وهبطت ” بتكوين ” بنسبة 1.15% إلى 18740 دولارًا في الساعة الـ 9:36 صباحًا، مقابل استئناف منافستها ” إثريوم ” لصعودها نحو المزيد من المستويات القياسية، والتي من المتوقع استمرار نجاحها.

حيث ارتفعت ” إثريوم ” بنسبة 5.55% إلى 840 دولارًا، والذي يعد أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 81 مليار دولار.