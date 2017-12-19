” الإنذار المبكر ” يحذر سكان مكة والمدينة من هبوب رياح مثيرة للأتربة

عادل الحربي(صدى):

حذر النظام الآلى للإنذار المبكر سكان منطقة مكة المكرمة وخاصة الأجزاء الشرقية منها، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقعها الإلكتروني، سكان منطقة المدينة المنورة، وخاصة الأجزاء الشرقية منها، والطريق الواصل لمكة المكرمة، من هبوب رياح نشطة قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء اليوم الثلاثاء.