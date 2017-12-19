1869 بلاغا للهلال الأحمر أمس الإثنين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، إحصائيات الهيئة ليوم الاثنين 30/3/1439.

وعرضت الهيئة، التقرير الإحصائي للبلاغات خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد البلاغات العامة 1869 بلاغا.

وكان عدد بلاغات الحوادث 644 بلاغا، وعدد بلاغات المرضى 1225 بلاغا.

وأكدت الهيئة أنها دائما على استعداد تام لخدمة المواطنين خلال الـ 24 ساعة، والاتصال عبر الخط الساخن 997.