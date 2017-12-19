6 أساليب لحرق دهون البطن

متابعات(صدى):

ترغب الكثير من النساء في الحصول على بطن مثالية وجذابة خالية من الدهون، فيمكن محاربة الدهون بطرق متعددة والحصول على بطن نحيفة ومثالية دون الحاجة إلى اللجوء لإتباع حمية غذائية أو الذهاب للصالات الرياضية فأليك أفضل 6 طرق يمكنك إتباعها للحصول على جسم خالي من الدهون:

الشاي الأخضر: يساعد تناول الشاي الأخضر يوميا على حرق الدهون ويحفز عملية الأيض ، فينصح بشرب 4 أو 5 أكواب يوميا لملاحظة الفرق .

زيت جوز الهند: يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة وهي سهلة الهضم وتتحول إلى طاقة عن طرق الكبد ، كما أنها لا تخزن الدهون .

الكركم: يحتوي على مادة الكركومين المضادة للالتهابات ويفضل إضافته لجميع الوجبات لتحفيز عملية الأيض.

الماء: ينصح دوما الأطباء بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب يوميا لتحسين عملية الهضم ومن ثم تنشيط عملية الأيض، ويقلل انتفاخات البطن.

النوم الكافي: يساعد النوم على حرق السعرات الحرارية ويعطي الجسم المزيد من الطاقة، فينبغي الحصول على القسط الكافي من النوم وهو لا يقل عن 8 أو 9 ساعات كل ليلة.

عدم التوتر: يزيد التوتر من الرغبة في تناول الطعام، حيث يبطئ عملية الأيض، مما يتسبب في زيادة الوزن، ويمكن التغلب على التوتر من خلال ممارسة الرياضة، واليوغا، أو الحمام الساخن وتمارين التأمل.