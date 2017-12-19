وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان
أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الوظائف الشاغرة، مؤكدة أن أخر موعد للتقديم سيـكون يوم 1439/4/24هـ.
وقالت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن التقديم للوظائف يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجتاز المقابـلات الشخصيـة والاختبارات التي تضعها الهيئـة.
ويمكن لمن يرغب في التقديم لهذه الوظائف الدخول عبر الرابط واستكمال البيانات المطلوبة.
موقع التقديم :هنا
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 7 ساعات
تخصص الغات الاجنبية يساعدعلى توصيل الصوره للعالم بتوفيق للجميع
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 6 ساعات
بالتوفيق للشباب السعودي فقط