وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الوظائف الشاغرة، مؤكدة أن أخر موعد للتقديم سيـكون يوم 1439/4/24هـ.

وقالت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن التقديم للوظائف يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجتاز المقابـلات الشخصيـة والاختبارات التي تضعها الهيئـة.

ويمكن لمن يرغب في التقديم لهذه الوظائف الدخول عبر الرابط واستكمال البيانات المطلوبة.

موقع التقديم :هنا