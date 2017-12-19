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وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان

وظائف شاغرة بهيئة حقوق الإنسان
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الوظائف الشاغرة، مؤكدة أن أخر موعد للتقديم سيـكون يوم 1439/4/24هـ.

وقالت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن التقديم للوظائف يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجتاز المقابـلات الشخصيـة والاختبارات التي تضعها الهيئـة.

ويمكن لمن يرغب في التقديم لهذه الوظائف الدخول عبر الرابط واستكمال البيانات المطلوبة.

موقع التقديم :هنا


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 7 ساعات

تخصص الغات الاجنبية يساعدعلى توصيل الصوره للعالم بتوفيق للجميع

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 6 ساعات

بالتوفيق للشباب السعودي فقط

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