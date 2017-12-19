بالفيديو.. أيتن عامر لمهاجميها ” بلاش الحماسة تاخدكم وانتم بتشتموا “
ردت الفنانة آيتن عامر، على ردود أفعال الجمهور وحالة الهجوم التي تعرضت لها وعدد من أبطال مسلسل ” الطوفان ” ، بعد مقتل الحاجة صفية والتي تجسد دورها الفنانة نادية رشاد.
وقالت آيتن في فيديو لها عبر حسابها على موقع إنستجرام : أنا مش عايزة الحماسة تاخدكم، بس وانتوا بتشتموا علشان خاطري، افتكروا إن ده مسلسل تمثيل يعني، فبلاش الحماسة تاخدكوا أوي كده وانتوا بتشتموا ” ، وعلقت آيتن على الفيديو قائلة: ” أقسم بالله ده تمثيل وصفية زي الفل “.
ابوباسم[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 5 ساعات
ماشي زي منتي عاوزه