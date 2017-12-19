بالأسماء.. ترقية 55 موظفا بأمانة المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أعلن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري، صباح اليوم الثلاثاء، ترقية عدد من موظفي الأمانة إلى المراتب الفنية والإدارية، نتيجة جهودهم ومثابرتهم في أداء العمل.

وأكد مدير عام الموارد البشرية بأمانة منطقة المدينة المنورة عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، أن الموظفون أعربوا عن شكرهم إلى معالي الأمين العام، مشيرين إلى أن هذه الترقيات تعد حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد.

وأوضح ” التويجري ” أنه تم ترقية كلًا من فؤاد خالد الخضيري, و محمد عبد الله المحمدي إلى المرتبة العاشرة، كما تم ترقية كلًا من ” بدر عبد الله الفوزان, عبد الله حمود البدراني, فهد محمد العروي, عبد العزيز على الأحمدي, وعبد المحسن سليمان العوفي ” إلى المرتبة التاسعة.

وعُين في المرتبة الثامنة كلًا من ” زياد إياد بري, محمد مطر البدراني, سامي مسعد جليدان الجهني, وعابد عبيد الأحمدي “، وترقية كلًا من: محمد صالح النوبي, خالد صنت الجابري, ورجاء مقبل الأحمدي ” إلى المرتبة السابعة، وفي المرتبة السادسة تم ترقية كلًا من ” أحمد صالح العمودي, أحلام حمزة عربي, فواز وماجد المطيري “.

وترقية كلًا من: ” بندر بخيت المطرفي, سليمه غلام, علي رجاء المرعشي, إسماعيل عبده طالعي, مسلم رمضان اللهيبي, محمد سالم المغامسي, حمزه محمد البرديسي, محمد رمضان يونس, ياسر عبدالهادي السهلي, فهد عايض الاحمدي محمد حامد الحربي, بندر سلامة العوفي, حميد سالم المحمادي, محمد معوض المرواني ” إلى المرتبة 5.

كما تم ترقية كلًا من: ” جواهر عياد الزبيدي, سلطان بخيت الحسيني, فهد مستور الرويثي, سعد عايد الرشيدي, عادل عبدالله الحربي, فايز سالم السهلي, بدر عوض العازمي, فهد طلال الحشكري, نايف عوض الرشيدي, سلمان عسكر العازمي, عادل رشوان صابرين, أحمد محمد ابو شريان, بدر سلمان الترجمي, حمود بخيت المطرفي, إسماعيل علي الهوسه, عبدالله فايز الجهني, فهد محمد المحمدي, نايف عطه الله الجهني, فيصل حميد السهلي, عبدالمحسن منور العوفي, عتيق صالح الرميثي, مفلح سالم العطوي, قالط ضيف الله البدراني, وناير مناور العمري ” إلى المرتبة 4.