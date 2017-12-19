لأول مرة منذ 3 سنوات.. قوات الشرعية تفتح طريق شبوة مأرب باليمن

فهمي محمد(صدى):

فتحت قوات الجيش الوطني طريق شبوة مأرب، من جديد، اليوم الثلاثاء، بعد فترة غلق دامت 3 سنوات، بعدما سيطرت القوات الحكومية على منطقة الصفراء بمديرية عسيلان.

وقام مصدر عسكري بمنع المواطنين من تخطى الأسفلت الرئيسي، إلى حين تمكن القوات والفرق الهندسية من نزع الألغام.

وكان الجيش الوطني قد اعلن صباح اليوم الثلاثاء تحرير منطقة الصفراء بمديرية عسيلان صباح اليوم بعد مواجهات عنيفة مع المليشيات الانقلابية.