أماني الغامدي(صدى):

زادت معدلات اختراق الخصوصية الإلكترونية خلال عام 2017 الضعف مقارنة بالعام الماضي، لذا تقدم شركة NordVPN قائمة بأفضل تطبيقات الحماية والخصوصية لعام 2018.

Signal

يقدم تشفيرا لحماية المكالمات الإتصالية. ويتحقق من هوية الشخص المراسل. وفي حالة المراسلة النصية لغير مستخدمي Signal يمكنك أن ترسل لهم دعوة لمحادثة مشفرة .

Tor Messenger

يقدم من قبل أشهر متصفح إنترنت مشفر في العالم ” Tor ” ، ويعد Tor Messenger تطبيق دردشة ورسائل لمختلف المنصات، ويدعم التطبيق عدداً جيداً من شبكات النقل، مثل IRC، Google Talk، Facebook Chat، Yahoo، ويتيح المراسلة دون سجلات ، وهي طريقة آمنة ومشفرة للحصول على محادثات خاصة .

NordVPN

وتعمل الشبكة الخاصة الافتراضية VPN على تشفير البيانات المنتقلة من جهازك عبر الإنترنت وتركز على الحماية وإتباع سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات، وتمتاز بالسرعة وسهولة الاستخدام.

Norton Identity Safe

يوفر رفاهية عدم تذكر كلمات المرور؛ فهو يقوم بحفظ كل أسماء المستخدم وكلمات المرور على أجهزة آي فون وآي باد ويقوم بمزامنتها عبر الأجهزة.

Keeply

هذا تطبيق يقدم للمستخدم العادي، فهو يحفظ بيانات وملفات المستخدم الخاصة، وبطاقات الائتمان، والملاحظات، والصور والفيديوهات – على الهاتف. كما يقدم خاصية رمز المرور الزائف، وهي كلمة مرور بديلة وعند إدخالها من قبل أي شخص، يعرض التطبيق جهازاً فارغاً.

Find My Phone

تقدم ” أبل ” هذا التطبيق، الذي يتيح تتبع وتعقب أجهزة ” آي أو إس ” عن بعد، ويمكن الحصول عليها من متجر التطبيقات مثل أي تطبيق آخر.

Best Phone Security Pro

تطبيق يصدر تنبيها بمجرد قيام أي شخص غير مصرح له بلمس الجهاز. ويتيح للمستخدم اختيار خيارات القفل المتنوعة مثل التعريف باللمس، نمط القفل، أو القفل برمز المرور. ويمكنك كذلك تسجيل صوت التنبيه الخاص بك.