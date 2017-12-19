” السعودية للكهرباء ” تُشارك بـ 6 مبادرات ضمن حملة ” كيف تكون قدوة “

عادل الحربي(صدى):

تشارك الشركة السعودية للكهرباء بـ 6 مبادرات ضمن حملة ” كيف تكون قدوة ” بملتقى مكة الثقافي, وذلك ضمن فعاليات “ملتقى مكة الثقافي 1439هـ تحت شعار ” كيف تكون قدوة ” .

وتشمل مبادرات توعوية وتثقيفية موجهة لشرائح المجتمع كافة، بالإضافة إلى مبادرات تُعني بالسلامة الكهربائية في المدرسة والمنزل، وغيرها من المبادرات التي تأتي ضمن برامج الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأشاد رئيس القطاع الغربي في ” السعودية للكهرباء ” المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ، بفكرة الملتقى وأهميته ومدى تأثيره على مجتمع منطقة مكة المكرمة، في ظل التزام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بأن يكون سموه قدوة لكل أبناء المنطقة، وحرصه على بناء الإنسان قبل المكان.

وأكد المهندس الشيخ أن المبادرات التي تشارك بها ” السعودية للكهرباء ” تهدف إلى بث روح القدوة في المجتمع وتعزيز دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية، خاصة وأن إحدى المبادرات تتمثل في قيام فرق متخصصة من الشركة بزيارات لبعض المدارس والمنازل للتأكد من التمديدات الكهربائية وتوعية الطلاب والمواطنين بالسلامة الكهربائية، لزيادة الوعي لدى الفئات المستهدفة بأهمية اتباع المعايير والاجراءات الفنية الخاصة بالسلامة الكهربائية ومعالجة أي ملاحظات كهربائية بالمدارس والمنازل.

كما ستقدم ” السعودية للكهرباء ” مبادرة أخرى يتم من خلالها دعوة الجمعيات الخيرية لزيارة أندية الشركة والاستفادة من مرافقها، وذلك من خلال تخصيص يوم من كل اسبوع لأعضاء الجمعيات الخيرية، وأصدقاء المجتمع، ورعاية المعاقين، ورعاة الأيتام، لزيارة نادي الشركة بجدة، والمشاركة في الأنشطة الترفيهية، والرياضات الفردية والجماعية.

ولفت الشيخ إلى أن الشركة تعكف على تنفيذ أربعة مبادرات توعوية أخرى ضمن فعاليات الملتقى، خاصة وأن ” السعودية للكهرباء ” لديها خبرة في دعم المشروعات المجتمعية التي تسعى للارتقاء بجميع فئاته، وأن معايير وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها بجميع مناطق المملكة تُسهم بشكل كبير في دعم العديد من الجمعيات الخيرية، والجهات الصحية، والبيئية، وجمعيات رعاية الأيتام، والتوعية بالأمراض المزمنة مثل السرطان والزهايمر، ومكافحة التدخين، وأنظمة المرور، والقيادة الأمنة، والسلامة العامة، ومكافحة الحريق، وغيرها من المبادرات الهادفة.