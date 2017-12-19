249 مخالفة بيئية في اليوم السادس لحملة الـ 1001 منشأة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

رصدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض في اليوم السادس من حملة الـ1001 منشأة ، 249 مخالفة بيئية على 123 منشأة .

وأوضح مدير عام هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض مشبب القحطاني ، أن أبرز المخالفات التي رصدت تمحورت حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، وعدم وجود خطة طوارئ، وعدم وجود سجلات بيئية , وتخزين المواد بطريقة غير مطابقة للاشتراطات البيئية، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهات غير مؤهلة من قبل الهيئة وتخزينها , ووجود انبعاثات لملوثات الهواء وانسكابات داخل أماكن العمل، موكداً أن جميع المخالفات البيئية المرصودة من خلال هذه الحملة سيتم مراجعتها وتدقيقها , وبعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة سيتم رفعها إلى الإدارة المختصة.

وتأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة 10 أيام بغرض التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، والاطلاع على مدى التزامها بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة فيه ورفع مستوى الوعي البيئي لدى هذه المنشآت.