بالصور.. إغلاق محلين ومصادرة أواني مخالفة بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تواصل أمانة المدينة المنورة جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية والتصحيحية على المحلات والمنشآت الصحية؛ لضبط المخالفين وتطبيق الغرامات بحقهم.

واستطاعت الفرق الرقابية ببلدية محافظة العيص التابعة للمدينة المنورة، من ضبط عدد من المخالفات ومصادرة بعض أواني لتحضير والمواد المعدة بطريقة مخالفة مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، أثناء جولتها على المحلات المتعلقة بالصحة العامة.

كما نفذت الفرق الرقابية بالأمانة حملة تصحيحية في نطاف بلدية البيداء، تم خلالها زيارة 3 منشآت صحية و4 محلات تجارية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق محلين لمخالفة الاشتراطات والأنظمة، وإتلاف 25 لتر من السلطات الغير صالحة للاستهلاك، بالغضافة إلى فرض الجزاءات والغرامات بحقهم.