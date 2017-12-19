نصائح هامة للمرأة في الثلث الثاني من الحمل

أماني الغامدي(صدى):

قال دكتور أسامة إسماعيل -استشاري أمراض النساء والولادة ، أن الثلث الثاني من الحمل يبدأ من بداية الشهر الرابع وحتى بداية الشهر السابع، ويتسارع خلاله نمو الطفل، حيث يبدأ النمو بطيئًا في الشهور الأولى وينتهي بطيئًا مقارنة بسرعة في الثلث الأوسط.

مؤكدا أن المرأة في هذه المرحلة يزيد شعورها بالمرأة بالجوع في فترات متقاربة.

ويقدم الدكتور أسامة عدة نصائح في مقدمتها الاستمرار على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة ومختلف العناصر الغذائية اللازمة للجسم مع تجنب الأطعمة المسببة للحساسية، مثل الأجبان والألبان غير المبسترة واللحوم جاهزة التصنيع والمعلبات التي تحتوي على المواد الحافظة.

كما ينصح بتجنب اللحوم والأسماك غير المطبوخة، لاحتوائها على ميكروبات غير مرئية.

ويشير إلى أهمية التدريب على رياضة التنفس بأخذ نفس عميق وإخراجه مع رياضة المشي المعتدل لتفادي صعوبة التنفس، فمع كبر حجم الجنين يزداد الضغط على جميع الأعضاء بما فيها الرئتين.

وبالنسبة للنوم، فينصح بالنوم على الجانب الأيسر؛ حيث يكبر الرحم إلى ناحية اليمين ويشير إلى أن النوم على الظهر يضغط الرحم على الشريان المغذي للجنين، وكذلك الضغط على الحالب الأيمن، ما قد يسبب آلامًا بالكلى.