تويتر تحظر ” الصليب المعقوق “

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة ” تويتر ” أنها ستحظر وضع الصور التي تحمل الرمز النازي ” الصليب المعقوق ” وأي شعارات تحث على العنف والكراهية على حسابات المستخدمين.

وأبانت أنها ستضع إجراءات صارمة ضد القوميين البيض والجماعات العنيفة، وأشارت أنها ستغلق الحسابات المرتبطة بمنظمات غير حكومية تحث على العنف ضد المدنيين، مؤكدة على حذف التغريدات التي تعظم وتحتفي العنف.

كما أكدت تويتر أنها ستضع سياسات جديدة للحسابات وتأتي من ضمنها أنها ستحظر المستخدمين الذين يرتبطون بتنظيمات تشجع على العنف والكراهية.