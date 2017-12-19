انسحاب 11 نائبا من مجلس الأمة الكويتي بعد القسم

خالد الظفيري(صدى):

انسحب عدد من النواب من جلسة مجلس الأمة الكويتي العادية، اليوم الثلاثاء، بعد أداء رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية، لمباشرة أعمالهم في المجلس وفقًا للمادة 91 من الدستور.

وتشتمل مجموعة النواب المنسحبة على 11 نائب، من بينهم، شعيب المويزري، محمد هايف، محمد الدلال، أسامة الشاهين، ثامر السويط، عادل الدمخي، عبدالله فهاد، عبدالكريم الكندري، نايف المرداس، الحميدي السبيعي، خالد العتيبي.

وتنص المادة 91 على التالي: “ قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه؛ يؤدي أمام المجلس في جلسة علنیة الیمین ”.

وكان أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الكويتية، الاثنين الموافق 11 ديسمبر، وأدت الحكومة اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم.