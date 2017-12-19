سياسي أردني : المملكة دائما في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس
أشاد الأكاديمي في الجامعات الأردنية والعربية، المستشار السياسي لمكتب الرئيس في جمهورية أذربيجان، الدكتور موفق العجلوني، بدور المملكة في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن المسجد الأقصى الشريف.
وقال العجلوني عن محاولات الإساءة للملكة : ” هذه محاولات هدفها النيل ليس فقط من سمعة المملكة ممن لهم مطامع ومصالح ويحاولون التدخل في شؤون المملكة؛ والشؤون الداخلية لعديد من الدول العربية، بكل أسف، والمملكة معروفة بمواقفها المشرفة تجاه القضايا العربية عامة وتجاه القضية الفلسطينية خاصة، وبالأخص بالنسبة لموضوع القدس الشريف، فهذا موقف واضح وهو ينسجم تماماً مع الموقف الأردني “.
كما قدم العجلوني الشكر للممكلة قائلا : ” أتقدم بالشكرالجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على مبادرة برنامج ضيوف الملك للحج والعمرة والزيارة، كما قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الوزير صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، على درجة الحفاوة العالية والترتيبات الرائعة التي ساهمت في تمكين الأشقاء العرب والمسلمين عموماً من أداء المناسك والشعائر “.
عرب ولكن اوسخ من الجرب[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 8 ساعات
لو تشوفوا السب والشتم اللي في تويتر ضد السعوديه والسعوديين من الاردنيين والفلسطينيين والجزائرايين راح تعرفوا مدى حقدهم علينا و بحثهم عن شماعه لتعليق فشلهم عليها وكأن السعودية هي من قالت لترامب ان ينقل السفارة الى القدس.
طيب ليش ما قفلتوا السفارة الامريكية في بلدانكم؟
بس كذب و دجل…العرب ظاهره صوتيه