” الهيل ” يُشيد باجتماع ” آل ثاني ” .. ويؤكد: سنحتفل بعد طرد ” الحمدين “

طلال الضوي(صدى):

رفض المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، الاحتفال باليوم الوطني لقطر، حتى يتم طرد تنظيم الحمدين.

وقال ” الهيل ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي ع ” تويتر ” : ” بالنسبة لي لا يوجد احتفال باليوم الوطني في ظل وجود تنظيم الحمدين والمحتل التركي والفارسي، الاحتفالات مؤجلة حتى نعيد قطر إلى صوابها بعد طرد تنظيم الحمدين وشبيحتهم و المحتلين الفرس والترك “.

وفيما يتعلق باجتماع ” آل ثاني لانقاذ قطر ” الذي عُقد أمس، غرد ” الهيل ” : ” بما يختص بلقاء شيوخ ال ثاني بضيافة سمو الشيخ سلطان بن سحيم كان لقاء فعال تقطف ثماره قريبًا “.