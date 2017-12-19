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  3. ” الهيل ” يُشيد باجتماع ” آل ثاني ” .. ويؤكد: سنحتفل بعد طرد ” الحمدين “

” الهيل ” يُشيد باجتماع ” آل ثاني ” .. ويؤكد: سنحتفل بعد طرد ” الحمدين “

” الهيل ” يُشيد باجتماع ” آل ثاني ” .. ويؤكد: سنحتفل بعد طرد ” الحمدين “
طلال الضوي(صدى):

رفض المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، الاحتفال باليوم الوطني لقطر، حتى يتم طرد تنظيم الحمدين.

وقال ” الهيل ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي ع ” تويتر ” : ” بالنسبة لي لا يوجد احتفال باليوم الوطني في ظل وجود تنظيم الحمدين والمحتل التركي والفارسي، الاحتفالات مؤجلة حتى نعيد قطر إلى صوابها بعد طرد تنظيم الحمدين وشبيحتهم و المحتلين الفرس والترك “.

وفيما يتعلق باجتماع ” آل ثاني لانقاذ قطر ” الذي عُقد أمس، غرد ” الهيل ” :  ” بما يختص بلقاء شيوخ ال ثاني بضيافة سمو الشيخ سلطان بن سحيم كان لقاء فعال تقطف ثماره قريبًا “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 6 ساعات

اطردو الحمدين واقبضو على عزمي بشارة والقرضاوي الاخواني الارهابي وطهرو البلاد منهم

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