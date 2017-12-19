اللغة العربية لا تتجاوز 1% في محتويات الإنترنت

نورة الشهري(صدى):

تعد اللغة العربية خامس اللغات انتشارا حول العالم، كما أنها لاقت انتشارات واسعا خلال السنوات الماضية ، إلا أن محتوى اللغة العربية على الانترنت لا يتجاوز 1 % وفقا لما ذكرته شركة ” أمينو آبس ” .

و لهذا السبب أطلقت شركة ” أمينو آبس ” تطبيق ” أمينو ” باللغة العربية، الذي يهدف إلى ملء الهوّة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العربي، ويتيح التطبيق للمستخدمين ، الدردشة باستخدام الفيديو أو النصوص، وتحميل صور وفيديوهات، وكذلك التفاعل مع المستخدمين الآخرين في مختلف المجالات.

تتطلع الشركة إلى أن يساعد التطبيق في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين المستخدمين من حيث الاهتمامات المشتركة.