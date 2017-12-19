” القرني ” : الجرأة صفة العظماء والجبناء محلهم الخلف
أكد الدكتور عائض القرني، دكتوراة في الحديث النبوي، ومؤلف، وداعية إسلامي، أن الجرأة مفتاح الابتكار، مطلقا على العظماء صفة الجرأة على اقتحام الصعاب والابتكار وتخطي العقبات.
وقال ” القرني ” عبر تغريدة له على موقع ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، ” المسألة مسألة شجاعة، أما الانتظار والتخوف فهو بوابة الفشل”.
وأضاف ” القرني ” ” الجبناء محلهم الخلف دائما، فكن جريئًا في الإقدام على المشاريع الناجحة “.
توريكس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
طيب الفوريكس هذا يعمل ويشتغل في اي مجال ؟؟؟ وهل هذا المجال حلال ام حرااااااااام ؟؟؟ ام نسيتوا اننا مسلمين وان الشرع ( يحرم ) الرباء والتعاملات الربوية ؟ ام ان الفلوس اعمت بعضنا حتى نسي الحلال والحرام ونسي ان فيه حساب وعذاب يوم لاينفع ندم ؟؟؟!!!!