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” القرني ” : الجرأة صفة العظماء والجبناء محلهم الخلف

” القرني ” : الجرأة صفة العظماء والجبناء محلهم الخلف
عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور عائض القرني، دكتوراة في الحديث النبوي، ومؤلف، وداعية إسلامي، أن الجرأة مفتاح الابتكار، مطلقا على العظماء صفة الجرأة على اقتحام الصعاب والابتكار وتخطي العقبات.

وقال ” القرني ” عبر تغريدة له على موقع ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، ” المسألة مسألة شجاعة، أما الانتظار والتخوف فهو بوابة الفشل”.

وأضاف  ” القرني ” ” الجبناء محلهم الخلف دائما، فكن جريئًا في الإقدام على المشاريع الناجحة “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات

طيب الفوريكس هذا يعمل ويشتغل في اي مجال ؟؟؟ وهل هذا المجال حلال ام حرااااااااام ؟؟؟ ام نسيتوا اننا مسلمين وان الشرع ( يحرم ) الرباء والتعاملات الربوية ؟ ام ان الفلوس اعمت بعضنا حتى نسي الحلال والحرام ونسي ان فيه حساب وعذاب يوم لاينفع ندم ؟؟؟!!!!

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