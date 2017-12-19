” القرني ” : الجرأة صفة العظماء والجبناء محلهم الخلف

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور عائض القرني، دكتوراة في الحديث النبوي، ومؤلف، وداعية إسلامي، أن الجرأة مفتاح الابتكار، مطلقا على العظماء صفة الجرأة على اقتحام الصعاب والابتكار وتخطي العقبات.

وقال ” القرني ” عبر تغريدة له على موقع ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، ” المسألة مسألة شجاعة، أما الانتظار والتخوف فهو بوابة الفشل”.

وأضاف ” القرني ” ” الجبناء محلهم الخلف دائما، فكن جريئًا في الإقدام على المشاريع الناجحة “.