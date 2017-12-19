اليابان تبتكر هواتف ضد الكسر

طوكيو(صدى):

ابتكر باحثون باليابان نوعا من الزجاج الفريد المصنوع من مادة البوليمر القوية ميكانيكا، والتي يمكنها أن تعالج نفسها في حالة حدوث خدوش أو كسور نتيجة السقوط على الأرض، من خلال الضغط على الأسطح المكسورة بالهواتف.

وأوضح الباحثون أنه خلال وضع القطع المخدوشة أو المكسورة معا في درجة حرارة 21 سيلزيون لمدة 30 ثانية يمكن تشكيل ورقة قادرة على تحمل وزن 300 غرام.

وقد أكتشف هذا النوع من الزجاج طالب بجامعة طوكيو خلال تحضره مادة تعمل مثل اللصق، يدعى بوليثير ثيروياس .

يذكر أنه في عام 2015 قدمت شركة إل جي، هاتف جي فليكس 2، به طبقة قادرة على إصلاح الخدوش البسيطة، كما قدم باحثون في جامعة كاليفورنيا زجاج من مادة بوليمير يتمدد 50 مرة وقادر على إصلاح الخدوش والكسور.