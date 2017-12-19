فنانو العرب يوجهون رسائل إيجابية لـ ” الأخضر ” لتأهله للمونديال

ماجد محمد(صدى):

وجه الفنانون العرب رسائل تخص المنتخب السعودي ضمن تأهله لكأس العالم في روسيا 2018، ناقلين ما يشعرون به من فرحة عارمة تجاه ذلك الحدث، الذي يلفت الأنظار تجاه المملكة، ويمثل العرب جميعًا.

وقدم الفنان السعودي رابح صقر، رسالة مفعمة بالإيجابية إلى المنتخب، قائلًا: ” ارفعوا رؤوسنا ” .

وأضاف في حماس: ” إنه كمواطن سعودي يتفاعل مع الأحداث الرياضية، خاصة عندما تكون كبيرة بصعود ” الأخضر ” لكأس العالم ” .

وأوضح الفنان الكويتي نبيل شعيل أن تواجده بالمملكة في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة أمس، بالصالة الخضراء أن تواجده بالمملكة لمشاركة اللاعبين في احتفالهم، ومؤازرة الفريق السعودي؛ لأنه لا يمثل نفسه فقط الآن، ولكن يمثل الخليج بشكل خاص، وأحد ممثلي العرب في هذا الحدث الكروي الكبير.

ودفع الفنان الكويتي، لاعبي المنتخب السعودي للتقدم، و ناشدهم باللعب باحترافية؛ وتقديم أخلاق اللاعب السعودي والخليجي للعالم، وذلك وفقًا لبرنامج ” في المرمي ” على قناة العربية.

وكانت قد نظمت الهيئة العامة للرياضة مساء أمس الإثنين 18 ديسمبر 2017 احتفالية، في الصالة الخضراء بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مونديال روسيا، حضره العديد من نجوم الفن والرياضة من كل دول العالم.