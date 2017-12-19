مصر تترقب الموافقة على صرف ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي

القاهرة(صدى):

يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدا الأربعاء اجتماعا في العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض الـ12 مليار دولار والتي تبلغ ملياري دولار إلى مصر.

وسيقرر المجلس صرف شريحة الـ 2 مليار في ضوء تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخرا وأجرت المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري وسير برنامجها الإصلاحي، و توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء عقب انتهاء المراجعة والتي استمرت في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضي.

ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 2016 على قرض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

جدير بالذكر أن سعر الدولار في السوق المصرية قد شهد ارتفاعا في الفترة الأخيرة من مستوى 17.56 للشراء ليناهز 17.90 للبيع.