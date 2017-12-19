رئيس الفيحاء: مندهش من عدم دعوة رؤساء الأندية لحفل تأهل الأخضر للمونديال

نواف السالم(صدى):

أعرب سعود عبدالله الشلهوب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، عن اندهاشه من عدم دعوة رؤساء الأندية للمشاركة في حفل هيئة الرياضة بمناسبة تأهل الأخضر لكأس العالم 2018.

وقال الشلهوب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : شكرًا لهيئة الرياضة ممثلة برئيسها على هذا التجمع العربي والآسيوي والدولي الذي له أبعاد أخرى بمناسبة تأهل منتخبنا الى كأس العالم بروسيا.

وأضاف الشلهوب : الغريب في الأمر هو تجاهل رؤساء الأندية وعدم دعوتهم لهذه المناسبة الذين هم جزء منها ، فالرؤساء بحاجة لتقدير معنوي من المؤسسات الرياضية.