رئيس الفيحاء: مندهش من عدم دعوة رؤساء الأندية لحفل تأهل الأخضر للمونديال
أعرب سعود عبدالله الشلهوب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، عن اندهاشه من عدم دعوة رؤساء الأندية للمشاركة في حفل هيئة الرياضة بمناسبة تأهل الأخضر لكأس العالم 2018.
وقال الشلهوب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : شكرًا لهيئة الرياضة ممثلة برئيسها على هذا التجمع العربي والآسيوي والدولي الذي له أبعاد أخرى بمناسبة تأهل منتخبنا الى كأس العالم بروسيا.
وأضاف الشلهوب : الغريب في الأمر هو تجاهل رؤساء الأندية وعدم دعوتهم لهذه المناسبة الذين هم جزء منها ، فالرؤساء بحاجة لتقدير معنوي من المؤسسات الرياضية.
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
خلاص انت قلتها ( والذي له ابعاد اخرى ) هههههههههههههههههه
عنيزاوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
يالله حسن الخاتمة ياسعود … الظاهر والعلم عند الله انه ماباقي في العمر مثل اللي مضى !!!
لولا الهرم والشيب والثالث الموت …. يالادمي بالكون ياعظم شانك !
قديمه حياته[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
لاتزعل يارئيس الفيحاء طال عمرك الدعوات توجه حسب الأهمية ومايحتاج اكمل وانت اللبيب الفهيم
اسعد تكروني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
عندنا في الحجاز يقول ” مين شايفك ياللي بالظلام تغمز “
مكسور الخاطر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
دعوة ولو جبر خاطر لنادي الفيحا المجيد ##### ولا رسالة سريعة في يد ساعي البريد
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 4 ساعات
عشان ثاني مرة ما تتجرؤون وتفوزون على الهلال , زعلتوا أحباب الفريق الهلالي بهزيمته عشان كذا ماجاكم دعوة هههههههههههههههه