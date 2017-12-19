شرف الدين: الاتحاد سيظهر بأداء مختلف والفضل لـ ” سييرا “

ماجد محمد(صدى):

قال عضو شرف الاتحاد، عبدالله شرف الدين، أن مدرب الاتحاد لويس سييرا، يمتلك قدرات فنية عالية تجاوز بها جميع الظروف المضطربة بالفريق، وأضاف: ” على الرغم من كثرة الضغوطات التي كان يعاني منها لاعبو الاتحاد منذ انطلاق الدوري، إلا أن المدرب سييرا تخطى عقبة غيابات عدد من النجوم البارزين الواصل عددهم إلى 11 لاعبا، بتشكيل فريقاً قوياً من العناصر الشابة التي يمتلكها بتركيزه على رفع المعدل اللياقي ” .

وتابع: ” الاتحاد من أكثر الأندية التي عانت الموسم الرياضي الحالي من كثرة المطالبات المالية وعدم استفادته من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب إلى ستة لاعبين إلا أن القرار زاد من قوة الاتحاد على الرغم من أن الكفة لم تكن متساوية عندما يخوض لقاءاته مع الأندية التي دعمت فريقها بالقرار ” .

وأشاد شرف الدين بإدارة النادي قائلا: ” الإدارة برئاسة حمد الصنيع تسير في الطريق الصحيح وقد نجحت بشكل كبير في تخليص النادي للعديد من العقوبات الدولية التي كادت أن تؤثر على الفريق لولا تصرف الإدارة المميز بعد التعامل مع القضايا والمطالبات بالتواصل مع مطالبيها والتفاهم معهم وتسليمهم مستحقاتهم بالإضافة إلى إغلاق عدد من القضايا الداخلية ” .

واختتم: ” بإذن الله سيظهر الفريق بصورة مختلفة عن ما ظهر عليه في الدور الأول وستشاهدون ذلك خلال المباريات المقبلة ” .