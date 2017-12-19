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توغل 4 جرافات عسكرية للاحتلال في قطاع غزة

توغل 4 جرافات عسكرية للاحتلال في قطاع غزة
القدس المحتلة(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن توغل 4 جرافات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، انطلاقاً من موقع ” كيسوفيم ” الإسرائيلي، إلى مسافة تُقدر بحوالي 70 متراً شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر: باشرت الجرافات بأعمال تجريف فور توغلها، مع تواجد لآليات عسكرية مساندة وطائرات استطلاع تحلق فوق منطقة التوغل.

ويجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال كثيراً ما تتوغل بشكل محدود في بعض المناطق شرق القطاع، وتجرف أراض زراعية محاذية للسياج الأمني.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

اللهم اهلك اليهود الغاصبين

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