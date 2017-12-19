بـ 7 محاور.. خطة مراقبة جديدة لميزانية 2018

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر عن سعي ديوان المراقبة العامة، تزامنًا مع مطلع العام المالي 2018، إلى وضع خطة مراقبة إضافية؛ لمراقبة ميزانية العام الجديد.

وتتضمن خطة الديوان لمراقبة ميزانية العام الجديد 7 محاور، ويشمل المحور الأول التوسع في تنفيذ عمليات الرقابة على الأداء في القطاعات الحكومية، والمحور الثاني سيعمل على زيادة عدد مهام الرقابة على الأداء بنسبة 10%.

كما سيتم وضع أسس مقارنات مستمدة من أفضل التجارب العالمية، بالإضافة لتعزيز قدرات الجهات المشمولة بالرقابة لرفع كفاءة الإنفاق.

وتشمل محاورالخطة أيضًا تنمية تحصيل الإيرادات العامة، بالإضافة إلى ربط الديوان مع نظام سداد للمدفوعات الحكومية بنهاية العام الجديد .

ويتضمن المحور السابع والأخيرزيادة عدد مهام مراجعة الإيرادات بواقع 20 % سنويًّا.